"لم أشاهد أطفالي يكبرون وأفتقد كل شيء في الحياة!" .. مدرب الشباب يكشف مأساته مع عالم التدريب

حياة صعبة يعيشها مدرب نادي الشباب..

خرج البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، بـ"اعترافات جريئة" للغاية، عن حياته بعد اقتحام عالم التدريب.

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بيريرا البالغ من العمر 56 سنة، يشرف على تدريب نادي الشباب، منذ فبراير 2024؛ بعد رحلة دامت 13 سنة خارج بلاده البرتغال، تضمنت اليونان وتركيا وألمانيا والصين والبرازيل.

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وكشف بيريرا في حوار مع "maisfutebol"، عن أن سفره بعيدًا عن بلاده وتنقله بين عديد الدول، على مدار 13 سنة كاملة؛ كان من أجل الحصول على المال فقط.

وأضاف المدير الفني البرتغالي: "إذا كان الأمر ليس متعلقًا بالمال.. لما كنت هُنا في السعودية، بعيدًا عن عائلتي وأطفالي"، مشيرًا إلى أنه يعلم بأن الشغف، هو الذي يجب أن يسيطر على كرة القدم؛ لذلك.. يشعر بأن هناك شيء ينقصه دائمًا.

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وشدد فيتور بيريرا على أن الكثير من الأشخاص يعتقدون أن من يملك المال يكون سعيدًا؛ موجهًا رسالة إليهم بالقول: "انظروا لي.. أنا أعيش وحيدًا ولم أشاهد أطفالي يكبرون، وذلك لكي أؤمن لهم مستقبلهم".

وأوضح بيريرا أنه يفتقد كل شيء في الحياة؛ حيث يقتصر يومه على الاستيقاظ مبكرًا وخوض بعض التمارين في صالة الألعاب الرياضية، ثم الذهاب إلى تدريبات فريقه، قبل العودة للمنزل مجددًا، وإعداد الطعام لنفسه.

واختتم بيريرا تصريحاته، بالتأكيد على أنه لا يعرف "الطبخ"؛ ولكنه يحاول إعداد بعض الأطباق الخاصة لنفسه، لكي يتأقلم مع هذه الحياة الصعبة.