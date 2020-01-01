فيتوريا يكشف سر "ريمونتادا" النصر بالكثير من المباريات

مدرب النصر يتحدث عن سبب عودة فريقه في النتيجة بعدما يكون متأخرًا.

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي، عن كواليس تدريبه للفريق الأصفر، عندما كان يتولى مهمة تدريب بنفيكا البرتغالي.

فيتوريا قال خلال محاضرة إلكترونية مع شبكة "برو سكاوت" البرتغالية: "إدارة النصر تحدثت معي بشكل غير مباشر، حيث كنت أدرب بنفيكا البرتغالي، قبل تطور الأمر سريعًا، بعد رحيلي عن تدريب الفريق البرتغالي".

مدرب النصر واصل: "وقعت سريعًا على عقد تدريبي لنادي النصر، وعرفت بعدها تفاصيل الفريق وكيفية المعيشة في المملكة العربية السعودية".

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روي فيتوريا أردف: "شعرت بالصدمة بعض الشيء خلال بداياتي مع النصر، حيث كنت أعتقد أنني مازلت مدربًا لبنفيكا، ولكن لاحظت فارق السرعات بين الجانبين وقلة المرونة بعض الشيء مقارنة بالكرة في الدوريات الأوروبية".

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وكشف فيتوريا سر عودة النصر في بعض المباريات من الخسارة إلى فوز، حيث قال: "المباريات تستمر لأكثر من 10 دقائق بعد الوقت الأصلي، بسبب تدخل تقنية الفيديو المساعد في كل لعبة، وهو الشيء الذي يؤثر على اللاعبين سلبيًا أو إيجابيًا".

واختتم مدرب النصر تصريحاته قائلًا: "استغل زيادة نسق اللعب بالدقائق الأخيرة وبطء المنافسين وقلة حركتهم في الدقائق الأخيرة، لضعف الجانب اللياقي، مقارنة بباقي فرق أوروبا، وهو ما يجعلني أعود بالنتيجة".

روي فيتوريا تولى مهمة تدريب نادي النصر خلال فبراير 2019، ليقود الفريق للتتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة لكأس السوبر السعودي.