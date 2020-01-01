فيتوريا يُحذر لاعبي النصر من التهاون خلال الفترة المُقبلة

فيتوريا يرغب في تنفيذ غربلة شاملة في الفريق خلال الفترة المقبلة

يبدو أن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي سيتعامل بصرامة خلال الفترة المُقبلة مع لاعبي الفريق، بحسب ما كشفت بعض التقارير الصحفية.

صحيفة "الوطن" بحسب مصادرها قالت أن فيتوريا يرغب في تنفيذ غربلة شاملة في الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المنافسة على أكثر من لقب.

وأكد المدرب البرتغالي للاعبيه عدم وجود مكان للمتهاونين، وذلك بعد قيادته التدريبات أمس، رغم إصابته في رأسه أثناء رحلة الفريق للثمامة.

في الصدد نفسه، شدد المشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي، ومدرب الفريق، واللاعبين، على التعهد بطي المرحلة السابقة، والتأكيد على اللعب بروح كبيرة، وتغيير الصورة التي ظهر بها الفريق أمام الاتحاد، وعدم وجود مكان للاعبين المتخاذلين.

وكان المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي قد تعرض لإصابة في الرأس، خلال ممارسة رياضة "التطعيس"، رفقة اللاعب عبد العزيز الجبرين.

وأشارت التقارير إلى أن البرتغالي فيتوريا تعرض لإصابة في الرأس، أثناء ممارسة رياضة "التطعيس"، في منطقة الثمامة.

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ميدانيا، شرح مدرب الفريق الأخطاء الفنية للاعبين، محذرًا بعدم تكرار الأخطاء، وتلافيها في المباريات المقبلة، ومن المنتظر أن يزج المدرب باللاعب عبدالفتاح آدم كلاعب أساسي في مباراة العدالة، واعتماد الأسلوب الهجومي.

ويتواجد فريق نادي النصر السعودي حاليًا، في مخيم المشرف عبد الرحمن الحلافي، استعدادًا لمباراة العدالة المقبلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.