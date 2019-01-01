فيتوريا يتسلم جائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر بالدوري السعودي

النصر يقدم مستويات مميزة مع فيتوريا

تسلم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، جائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المدير الفني البرتغالي يقود النصر في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يقدم الفريق تحت قيادته أداء أكثر من ممتاز.

وسلمت لجنة الدوري السعودي للمحترفين، الجائزة للمدرب قبل مواجهة التعاون، ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واحتفى الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتسلم المدير الفني البرتغالي للجائزة بعد ما قدمه مع العالمي في أكتوبر.

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وقال الحساب الرسمي للنصر: "مدرب العالمي روي فيتوريا يتسلم جائزة أفضل مدرب لشهر أكتوبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

مدرب #العالمي روي فيتوريا يتسلم جائزة أفضل مدرب لشهر "اكتوبر" في #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين 😍💪💛 pic.twitter.com/Mzs1Vf7qBf — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 13, 2019

ويسعى النصر لمواصلة الحفاظ على المركز الأول في البطولة المحلية، بالفوز على التعاون في المباراة المقامة حاليًا بينهما في الجولة الـ11.