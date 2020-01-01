فيتوريا: مواجهة العين مهمة وأتمنى التوفيق لبيدرو

المدرب البرتغالي يتحدث عن مواجهة العين الإماراتي.

أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي، على أنه واثق في قدرات فريقه بالعودة إلى السعودية بنقاط مباراة العين الإماراتي.

النصر سيحل ضيفًا على العين مساء غدٍ الثلاثاء، بالجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

فيتوريا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "مواجهة العين مهمة لنا، وحضرنا إلى هنا من أجل تحقيق الانتصار، وأعرف أن الخصم قوي وصعب، ولكن لديه إمكانيات فردية وجماعية ومدرب جيد".

المزيد من الفرق

المدرب البرتغالي تابع: "مباراتنا السابقة أمام السد القطري كانت قوية، وفترات التوقف فيها كانت قليلة، وهذا هو اللعب الذي نحب أن نقدمه، وجميع الفرق تنافس لتحقيق الصدارة".

وتحدث فيتوريا عن إصابات فريقه، حيث قال: "إصابة لاعب وغيابه عن الفريق هو شيء إيجابي للاعب آخر ليحصل على الفرصة، حتى يلعب ويقدم مستوى جيد، وكنا نتمنى لو كان لدينا وقت أكثر بين المباراتين".

تشافي: هدفنا الفوز على سباهان والتتويج بدوري أبطال آسيا

وواصل: "لو كان لدينا وقت كاف بين مباراتي الشباب بالدوري العين بدوري الأبطال، كان سيكون هناك مجالًا لاستشفاء اللاعبين الذين يعانون الإصابات، ولكن اللاعبين أثبتوا قدراتهم اللياقية".

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته، متمنيًا التوفيق لمواطنه بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق العين، خلال المباريات المقبلة، بعد مواجهة النصر.

النصر كان تعادل مع السد القطري في مباراة الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بهدفين لمثلهما، باللقاء الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.