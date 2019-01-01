فيتوريا يُشيد بأداء النصر ويثق بتأهله من الإمارات

النصر تعادل على ملعبه مع الفريق الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي رضاه عن أداء اللاعبين أمام الوحدة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان النصر قد أجبر على التعادل 1-1 مع ضيفه الإماراتي في الرياض، مما يجعله مضطرًا لتجنب الخسارة إيابًا في الإمارات لضمان التأهل لدور الـ8، وستُقام المباراة في 12 أغسطس الجاري.

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اوسجل عبد الرزاق حمدالله هدف النصر الوحيد وانتهى به الشوط الأول، وتمكن هداف البطولة "ليوناردو دا سوزا" من إدراك التعادل في بداية الشوط الثاني.

فيتوريا قال بعد المباراة أنه راضٍ تمامًا عن أداء اللاعبين واصفًا إياه بالرائع، ومشددًا على سيطرة فريقه على مجريات اللقاء وإهداره الكثير من الفرص.

مضيفًا "التعادل مع الوحدة وعدم تحقيق الانتصار يعود لانخفاض معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين في نهاية اللقاء، هذا هو السبب الرئيسي لضياع الفوز. لكني واثق من العودة ببطاقة التأهل من الإمارات، لأن شخصية النصر كبيرة جدًا".

وأخيرًا أكد فيتوريا أنه كان بصدد إقحام المهاجم الجديد صالح آل عباس في المباراة خلال الشوط الثاني، لكن تعادل الوحدة وتغير سير اللقاء أجبراه على التراجع عن تلك الفكرة.