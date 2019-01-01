فيتشو: أهنئ الظفرة، الطريق للنهائي لم يكن سهلًا

لاعب شباب الأهلي يتحلى بروح رياضية رائعة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

هنأ إيميليانو فيتشو لاعب شباب أهلي دبي منافسهم "الظفرة" لأدائه خلال المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة الإماراتي، ذلك بعد فوز فريقه باللقب.

وكان شباب الأهلي قد هزم الظفرة بهدفين مقابل هدف واحد وتُوج باللقب التاسع في تاريخه لكأس رئيس الدولة الإماراتي، فيما مازال الظفرة يبحث عن لقبه الأول في البطولة.

وقال فيتشو بعد اللقاء "أقدم التهنئة لفريق الظفرة على أدائه خلال المباراة النهائية. الطريق للنهائي لم يكن سهلًا".

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أضاف "نحن فريق يعلم مسؤولياته جيدًا ونتمتع بالتواضع. التزمنا بتعليمات المدرب ونجحنا في الفوز باللقب في النهاية".

يُذكر أن رودولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي كان قد خسر لقب كأس رئيس الدولة وكذلك كأس الخليج العربي الموسم الماضي مع الوصل، وقد نجح في الفوز بالبطولتين هذا الموسم مع فريقه الجديد.

وسيحصل شباب الأهلي على جائزة مالية قدرها 10 ملايين درهم نظير فوزه بالبطولة، فيما سيحصل الوصيف الظفرة على 5 ملايين.