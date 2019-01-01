دوري أبطال أوروبا

فيتسل يتحدى صديقه الصدوق في قمة إنتر وبوروسيا دورتموند

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العلاقة ستتغير في "جوسيبي مياتزا"

وصف لاعب وسط بوروسيا دورتموند أكسيل فيتسل مواطنه البلجيكي روميلو لوكاكو "بالأخ"، لكن ذلك بعيدًا عن سهرة الأربعاء التي سيحل خلالها البوروسيا ضيفًا على ملعب "جوسيبي مياتزا" لمواجهة إنتر في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وعن القمة الإيطالية الألمانية المنتظرة، قال الدولي البلجيكي "من المهم للغاية الفوز بهذه المباراة، نعرف أننا سنخوض مواجهات كبرى في الأسابيع القادمة، لذلك سنبذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف بشأن علاقه بلوكاكو قائلاً "روميلو أخي، لكن يوم الأربعاء، هناك على أقل 90 دقيقة داخل الميدان، ومؤكد لن تحمل أي مشاعر أخوة".

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من جهة أخرى، أعرب عن سعادته باستعادة أسود الفيستيفاليا نغمة الانتصارات، بالفوز على متصدر البوندسليجا مونشنجلادباخ بعد سلسلة من التعادلات استمرت 3 مباريات متتالية، وفي هذا الصدد قال "كان انتصارًا إلزاميًا، لم يكن أمامنا خيار آخر، وأعتقد أننا أظهرنا مصداقيتنا أمام الجمهور في وقت مناسب في الموسم".

وعاد بوروسيا لدائرة المنافسة على صدارة البوندسليجا بتقليص الفارق مع المتصدر لنقطة واحدة، غير أنه على صعيد دوري الأبطال، يتقاسم صدارة المجموعة مع برشلونة ولكل منهما 4 نقاط، بفارق 3 نقاط عن إنتر ومثلهم عن سلافيا براج.

 

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