فيتسل: رويس لا يقل عن هازارد ودي بروينه

لاعب بوروسيا دورتموند يشيد بزميله في الفريق ماركو رويس

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد أكسيل فيتسل، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، أن زميله في الفريق ماركو رويس لا يقل عن كيفين دي بروينه وإيدين هازارد.

وحقق ماركو رويس جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لموسم 2018/19، بعد تسجيله 24 هدفاً لفريقه في جميع المسابقات، وأنهى الدوري في المركز الثاني.

وقال فيتسل في تصريحات صحفية: "رويس بالنسبة لي لا يقل عن هازارد وكيفين دي بروينه، لا يقل عنهما في شئ إنه حقاً لاعب بارز".

وتابع: "هو يستحق الجائزة، إنه رائع لديه انطلاقة نارية مجنونة، رويس مهم بالنسبة لنا ولفريقنا وللجماهير".

ويستعد بوروسيا دورتموند، إلى بداية موسمه أمام بايرن ميونخ يوم 3 أغسطس، في السوبر الألماني بينما يلعب أولى مبارياته في الدوري يوم أوجسبورج يوم 17 من الشهر ذاته.