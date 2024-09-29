لن يتم تقديمه .. الكشف عن موعد وصول فويتشيك شتشيسني إلى برشلونة!

الحارس البولندي سيكون في ملعب مباراة برشلونة الأوروبية المقبلة

حدد برشلونة موعد وصول البولندي فويتشيك شتشيسني حارس المرمى الذي سينضم إلى البلوجرانا، وذلك من أجل تعويض إصابة الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

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وتعرض شتيجن لإصابة قوية، ستجعله يغيب عن الملاعب لنهاية الموسم الحالي، الأمر الذي دفع برشلونة للتعاقد مع فويتشيك شتشيسني.

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ويصل شتشيسني إلى برشلونة يوم الإثنين المقبل، على أن يكون حاضرًا يوم الثلاثاء المقبل، لحضور مباراة يانج بويز في دوري أبطال أوروبا.

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وسيكون فويتشيك سيكون جاهزًا للانضمام إلى برشلونة بعد فترة التوقف الدولي المقبل، حيث سيحتاج إلى فترة الإعداد بعد أن كان بعيدًا عن النشاط خلال الأشهر الأخيرة، بعد إقصاء المنتخب البولندي يورو 2024.

وسيوقع برشلونة مع الحارس البولندي، مستغلًا الإصابة الكبيرة التي تعرض لها حارسه الألماني تير شتيجن، إذ اعتمد البلوجرانا مؤخرًا على الحارس الاحتياطي إيناكي بينيا.