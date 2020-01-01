فونسيكا يوضح أسباب تراجع روما في الفترة الأخيرة

روما فشل في تحقيق الفوز خلال آخر أربع مباريات بالدوري الإيطالي

حدد باولو فونسيكا، المدير الفني لنادي روما أخطاء فريقه، والتي أدت إلى تراجع النتائج في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري الإيطالي.

وفشل روما في تحقيق الفوز خلال آخر أربع مباريات له بالسيري آ، والتي كانت آخرها السقوط اليوم أمام بولونيا بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ 23 من المسابقة.

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وقال فونسيكا في تصريحات عقبت اللقاء: "يجب أن نقوم أن الهزيمة الأخيرة أمام ساسولو أثرت علينا، لذا فقدنا الثقة اليوم".

وواصل: "كان الدفاع متوتراً وكان هذا ظاهراً في الطريقة التي استقبلنا بها أول هدفين، أظهرنا ردة فعل ولكن مع البطاقة الحمراء الأمر أصبح صعباً".

وأضاف: "نحن نرتكب الأخطاء في الدفاع وهذه حالة نفسية، أنا مسؤول عن الفريق ويجب أن أفكر فيما يمكننا تغييره، لإيجاد التوازن من جديد".

وتابع: " لقد حقق هذا الفريق العديد من الأشياء الجيدة في هذا الموسم، يجب أن أساعد الفريق بعد الضغط الذي نمر به الآن".

وأكمل: "انعدام الثقة يؤثر على كل شيء، نحن لا نضغط بالطريقة التي يجب علينا القيام بها، ولا نهاجم أو ندافع بالطريقة الصحيحة".

جدير بالذكر أن رصيد روما تجمد عند النقطة 39 في المركز الخامس من جدول الدوري الإيطالي، بينما وصل بولونيا للنقطة الـ 33 في المركز السادس.