فونسيكا: سعيد بردة فعل لاعبي روما أمام يوفنتوس

روما تأخر أمام يوفنتوس بهدفين بعد عشر دقائق

أبدى باولو فونسيكا، المدير الفني لنادي روما، فخره وسعادته بردة فعل لاعبي فريقه، أمام يوفنتوس بالرغم من الهزيمة.

وخسر روما من يوفنتوس بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولمبيكو، بالجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

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وقال فونسيكا في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد واجهنا فريقاً قوياً مثل يوفنتوس، وهو متقدم علينا بهدفين في وقت مبكر للغاية".

وواصل: "ولكن بعد ذلك لعبنا جيداً، وقدمنا شوطاً ثانياً رائعاً، ولكن بعد ركلة الجزاء فشلنا في قلب المباراة".

وتابع: "مثل تلك الحالات، تحدث عندما تلعب من الخلف، هذا الأسلوب الذي احبه كمدرب، ولكن نحن نعمل على معالجة تلك الأخطاء ولكنها مازالت تحدث".

وأكمل: "من الوارد حدوث الأخطاء، ولكن ما يهمني هو ردة الفعل، أنا فخور بالطريقة التي تابعنا بها المباراة بعد التأخر".

وعن الإصابة القوية لنيكولو زانيولو لاعب الفريق: "هذه لحظة سيئة حتى الآن، عليه التركيز فقط ليتعافى في أسرع وقت ممكن".

جدير بالذكر أن روما يحتل المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلانتا صاحب المركز الرابع.