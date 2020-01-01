فونت: ميسي يبحث عن مشروع ناجح ويجب إنهاء أزمته سريعًا

ما هو موقف فونت من قرار ميسي بالرحيل؟

كشف فيكتور فونت، المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، عن رأيه في إمكانية مغادرة ليونيل ميسي قلعة "كامب نو" مؤكدًا أنّ الهداف التاريخي للنادي الكتالوني يبحث عن مشروع ناجح.

إذاعة "كادينا سير" أكدت أنّ ميسي أوقف المفاوضات بشأن تجديد عقده مع برشلونة في 2021.

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وقال فونت في حوار مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "نحن لا نملك معلومات كافية حول مسألة قرار ميسي بشأن رحيله عن برشلونة في 2021، والشيء الرسمي الوحيد في هذه المسألة هو توقف المفاوضات".

وأوضح: "سوف نعرف قريبًا صحة الأمر، فمع بداية العام المقبل يحق لميسي التفاوض مع أي فريق آخر، وبالتالي يجب على برشلونة حم الأمر خلال الأشهر القليلة المتبقية في العام الجاري".

المرشح المحتمل لرئاسة البلوجرانا أشار إلى أنّه لا يمكن القطع بقرار رحيل ميسي، إلا أنّه أشار إلى أنّ البولجا يرغب في لعب كرة قدم جميلة ومساعدة الفريق لحصد البطولات وأنّ عائلته سعيدة بالحياة في كتالونيا.

وواصل: "ميسي وصل إلى برشلونة قبل عشرين عامًا وهو بعمر 13 عامًا فقط ولم يتخيل أحد أن يبقى كل هذه السنوات في فريق واحد فقط، ورغم محاولات العديد من الأندية التعاقد معه خلال السنوات الماضية لكنّه دائمًا يرغب في اللعب هنا".

فونت أردف: "ميسي لا يبحث سوى عن مشروع ناجح وهذا ما يشغله أكثر من تفاصيل العقد، لم تتح لي فرصة اللقاء معه ولكني واثق من أن هذا سيحدث قريبًا لأنّه يجب الحديث عن المستقبل".

ودافع فونت عن الاتهامات التي تلقاها البرغوث بأنّه سبب الأزمات في غرفة الملابس بقوله: "ليو أصبح أفضل لاعب في التاريخ وله قيمة كبيرة في النادي وبالتالي من الطبيعي أن يكون له رأي ويجب احترامه، ولكنّه ليس صاحب القرار ولا يجب أن يتحمل تبعات قرارات الآخرين".

جدير بالذكر أنّ ميسي وصل إلى الهدف رقم 700 في مسيرته مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين.