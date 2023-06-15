فونت يعود مهاجمًا جوان لابورتا: ليونيل ميسي لن يعود لبرشلونة بصياح الجماهير

المرشح السابق لرئاسة برشلونة يهاجم طريقة لابورتا في إدارة النادي.

يُعرف فيكتور فونت كخصم لجوان لابورتا في انتخابات رئاسة نادي برشلونة، والتي شهدت فوز المحامي في 7 مارس 2021، ومنذ ذلك الوقت يواصل فونت تقييم إدارة لابورتا للنادي.

فونت خلال مشاركته في أحد الفاعليات استعرض تقريبًا كل المواضيع المطروحة في برشلونة وتحدث عنها.

وقال فونت عن فشل برشلونة في استعادة ليونيل ميسي: "ميسي رحل ولم يعد وهذه مشكلة قيادة وإدارة إنها أكبر خطأ يمكن ارتكابه ستبقى هذه الفترة الرئاسية محفورة بسبب عدم قدرتنا على الاحتفاظ بميسي ناهيك عن طريقة الإدارة".

وشرح فونت أنه كان سيطبق خطة طارئة لتجديد تعاقده قائلًا: "لن يعود ميسي بمجرد صياح الجماهير باسمه في المدرجات، لكن علينا القيام بالرافعات، ماذا حدث مع إنتر ميامي؟ تم التوصل إلى اتفاق استراتيجي مع شركاء بطريقة مبتكرة، اقتصاديًا برشلونة أسوأ مما كان عليه قبل عامين ونصف".

وأضاف: "تناولت الطعام قبل عدة أسابيع مع تشافي وكان متحمسًا جدًا لعودة ميسي، يسعدني أن أرى أن رهاننا على تشافي وطاقمه هو رهان ناجح على الرغم من أنه عندما اقترحناه كانوا يقولون إنه غير مستعد بعد، تشافي هو الرهان المناسب".

واتهم فونت إدارة لابورتا بعدم وجود شفافية، قائلًا: "نحن لا نزال في نادي لا يوجد به شفافية في الاتفاقات الاستراتيجية والهامة مثل سبوتيفاي، لا يتم شرح الحقيقة لنا وراء اتفاقيات السرية لا يوجد شفافية فيما يتعلق بتكليف ملعب الكامب نو الجديد، كان القليل من الناس يعرفون شركة ليماك وكلها مفاجآت. وعندما يتم طرح الأسئلة، يقولون أن هؤلاء يعملون بشكل أسرع وأرخص".

وواصل: "ليس ذلك معيارًا مهمًا للاستثمار الأهم في السنوات المقبلة، لا يوجد شفافية فيما يتعلق بالعمولات المدفوعة، وخاصةً عندما يقول الرئيس أنه سيكون شفافًا بنسبة 100٪، وخاصةً مع الأشخاص المرتبطين بأشخاص لديهم مسؤولية في النادي".

وعن فترة حكم بارتوميو قال: "رأينا في تلك الفترة أنه لا يوجد نقطة العودة ودعمنا حركة سحب الثقة، الآن نحتاج إلى استقرار مؤسسي، فقد انتخبوا منذ عامين ويجب أن يكون لديهم القدرة على الحكم، سنستمر في متابعة أحداث النادي ونأمل ألا نصل إلى مرحلة تتطلب فيها إعطاء حق الحكمة".

وعن عودة بيب جوارديولا من جديد إلى برشلونة قال: "أنا مقتنع تمامًا بأن بيب سيعود، ليس للتدريب ولكن للحصول على منصب مهم في الهيكل الرياضي".

وعندما سئل عن إمكانية التعاقد مع هالاند، قال: "أتمنى أن يكون برشلونة قادرًا على جذب لاعبين مثله، هالاند لاعب رائع وموهوب للغاية، ولكن المفتاح لجلب لاعبين بمثل هذا الطموح هو توفير مشروع رياضي ومؤسسي يلبي توقعاتهم".