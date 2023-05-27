فولهام يُفسد خطط الأهلي للموسم الجديد

الأهلي عاد لدوري روشن ويأمل في موسم قوي

لا صوت يعلو في النادي الأهلي على صوت الاستعدادات للموسم الجديد الذي سيشهد العودة إلى دوري روشن بعد الفوز بلقب دوري يلو، ويُعد ملف المدرب من الملفات الساخنة جدًا أمام إدارة وليد معاذ.

الأهلي كان قد تعاقد مع المدرب بيتسو موسيماني بعد انطلاق الموسم بعدة أسابيع، وقد نجح المدرب الجنوب إفريقي في انتشال الفريق من أزمته وقيادته للعودة لدوري روشن ثم الفوز بدوري يلو، ورغم ذلك لا تبدو هناك نية لدى الإدارة بالحفاظ عليه.

وتحدثت المصادر المتابعة عن عدد من الأسماء المرشحة لخلافة موسيماني في الأهلي، بينها رازفان لوشيسكو وماسيميليانو أليجري وفلاديمير بيتكوفيتش، وقد أضيف لهم مؤخرًا البرتغالي ماركو سيلفا المدير الفني لفولهام.

عدد من المصادر الصحفية أكد أن الإدارة الأهلاوية دخلت في مفاوضات جادة مع سيلفا، لكن يبدو أن فولهام لن يترك خطط الفريق السعودي لخطف مدربه دون التدخل لإفسادها.

إذ أفاد الصحفي التركي، إكرم كونور، أن إدارة النادي الإنجليزي في مفاوضات متقدمة حاليًا لتجديد عقد سيلفا حتى موسم 2027-2028، علمًا أن عقده الحالي ينتهي صيف 2024.

يُشار إلى أن المدرب صاحب الـ45 عامًا قاد فولهام في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي موسم 2021-2022 وقد نجح في الصعود بهم للدوري الممتاز حيث يحتل حاليًا المركز العاشر.