فوضى كورونا تؤجل نهائي كأس ملك إسبانيا

يبدو أن النهائي الباسكي سيؤجل لموعد غير معلوم

أكدت العديد من المصادر الصحفية، أن الاتحاد الإسباني بصدد الإعلان عن تأجيل مباراة نهائي كأس الملك، وذلك بسبب وباء كورونا.

وانفردت إذاعة "كادينا سير"، بمعلومة تُفيد بأن مباراة نهائي الكأس لن تقام في موعدها، المقرر له في الثامن عشر من أبريل المقبل.

وعلمت الإذاعة من مصادرها، أن المباراة التي ستجمع الثنائي الباسكي ريال سوسيداد وبلباو، سوف تؤجل لموعد غير محدد.

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وكان سوسيداد قد ترشح للمباراة النهائية بفضل فوزه على ميرانديس بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي نصف النهائي، فيما تأهل بلباو على حساب غرناطة، بفوزه في ذهاب "سان ماميس" بهدف نظيف، والخسارة في "نويفو لوس كارمينيس"، بهدف مقابل اثنين.

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وبدأ الخطر يداهم مصير كرة القدم الإسبانية، بسبب الانتشار المفزع لوباء كورونا، سواء داخل البلاد، أو في الدول المجاورة.

واضطرت الحكومة الإسبانية لاتخاذ تدابير صارمة لاحتواء المرض، وذلك بمنع المشجعين من حضور المباريات في الجولتين المقبلتين.

وستقام كذلك مباراة برشلونة ضد نابولي في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال وراء أبواب مغلقة، كما حدث في سهرة الأمس بين فالنسيا وأتالانتا.