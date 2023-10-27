فوضى عارمة تفسد رحلة ميسي الصينية مع إنتر ميامي

ضربة قوية للجماهير الصينية

يبدو أن رحلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي لا تسير كما خطط لها، بحدوث أزمة جديدة في رحلة الفريق بقارة آسيا.

موسم الفريق الأمريكي انتهى سريعًا في بطولة الدوري المحلي بعد الفشل في التأهل لنهائيات المسابقة، مما جعل النادي يخطط لجولة في الصين بشهر نوفمبر القادم، مع خوض مباراتين وديتين أمام تشينجداو هاينيو في يوم 5 وتشنجدو رونجتشنج بعدها بثلاثة أيام.

ووفقًا لصحيفة "South China Morning" فإنه تقرر إلغاء المباراة الثانية من قبل المنظمين، مع ذكر أسباب مختلفة للتغيير المتأخر والصادم لهذه المباراة التي كانت تنتظرها الجماهير الصينية لرؤية ميسي.

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وأما بالنسبة للمباراة الثانية فتم تغيير موعدها ومكانها، حيث كانت ستقام على ملعب تشينجداو للشباب الذي يتسع إلى 50 ألف متفرج، ولكن تم نقلها إلى ملعب "Wuyuan River" الذي يتسع لـ 41500 متفرج في هايكو.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى وجود تصريحات متناقضة من المنظمين بشأن موعد طرح التذاكر بعدما تقلص العدد إلى مباراة واحدة فقط بدلًا من مباراتين، مما أثار حالة من الغضب لدى الجماهير الصينية التي أعربت عن إحباطها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ميسي نجح في تسجيل 11 هدفًا وقام بصناعة 5 في 14 مباراة لعبها مع إنتر ميامي منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.