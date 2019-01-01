فوساتي يصل القصيم لمتابعة مباراة الأهلي والحزم

النادي الأهلي كان قد أقال المدرب بابلو جويدي من قيادة الفريق الأول لكرة القدم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير النادي الأهلي السعودي ظهور المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي للمرة الأولى في المدرجات لمتابعة الفريق قبل التوقيع بشكل رسمي مع الفريق.

ومن المنتظر أن يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله في الرس اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين تواجد المدير الفني الجديد للأهلي.

النادي الأهلي كان قد أقال المدرب بابلو جويدي من قيادة الفريق الأول لكرة القدم، أمس الأول، قبل أن يوقع مع الأوروجوياني فوساتي.

ووصل فوساتي رفقة عبدالله البترجي رئيس النادي الأهلي، وزكي الصالح المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي اليوم الخميس، إلى القصيم، وذلك لمتابعة مباراة اليوم.

#الأهلي يعلن وصول فوساتي إلى مطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم، استعدادًا لحضور مباراة الفريق أمام #الحزم.



(📸: @ALAHLI_FC ) pic.twitter.com/uTVzQ6ePuD — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 7, 2019

حساب الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال : “وصل قبل قليل إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، رئيس النادي الأهلي عبدالله بترجي، والمدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي، والمدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الكابتن زكي الصالح، لحضور ومتابعة مواجهة الأهلي والحزم مساء اليوم”.