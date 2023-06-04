فوز غير حاسم للأهلي على الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

المتوج باللقب سيمثل العرب مع الاتحاد السعودي في مونديال الأندية

حقق الأهلي انتصارًا غير حاسم على ضيفه الوداد المغربي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد على استاد القاهرة بالعاصمة المصرية، ليؤجل حسم اللقب إلى مباراة الإياب التي ستقام الأحد القادم في الرباط.

العملاق الأحمر تُوج باللقب عامي 2020 و2021 وخسره أمام الوداد العام الماضي، وقد جمعهما النهائي للمرة الثانية على التوالي، وقد بات بحاجة للتعادل أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف مع إحرازه هدفين ليعود باللقب، فيما يحتاج الوداد للفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين على الأقل للحفاظ على لقبه.

الأهلي سيطر على الشوط الأول وامتلك الأفضلية بالكامل، سواء على صعيد الاستحواذ أو المبادرة الهجومية والفرص المحققة، وقد أهدر لاعبوه عديد الفرص الجيدة وتراجع الحكم عن منحه ركلة جزاء ليستمر التعادل السلبي حتى استطاع الجنوب إفريقي بيرسي تاو من استغلال تمريرة حسين الشحات العرضية الممتازة والتقدم بالهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط.

الوداد دخل الشوط الثاني بأداء أفضل كثيرًا خاصة على الصعيد الهجومي، لكنه تلقى ضربة قوية بإحراز محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني لأصحاب الملعب بتسديدة متقنة عند الدقيقة الـ59.

تحسن أداء الضيوف كثيرًا على الصعيد الهجومي في الفترة الثانية فيما حافظ الشياطين الحُمر على مستواهم الممتاز، وقد بدأ الفريقان يتبادلان الهجمات والفرص الضائعة، وبعدما حرم مصطفى شوبير والعارضة الوداد من تقليص الفارق نجح سيف الدين بوهرة في الوصول للهدف المنشود بتسديدة قوية عند الدقيقة الـ85.

حاول الأهلي تعزيز تقدمه بهدف ثالث في الدقائق القليلة المتبقية لكن دفاع الوداد نجح في الحفاظ على الخسارة بفارق هدف ليؤجل الحسم إلى موقعة الإياب بعد أسبوع في ملعبه.

يُشار إلى أن الفائز باللقب بين الفريقين سيُشارك في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية والتي ستُنظم في السعودية، والتي سيُشارك فيها الاتحاد بطل دوري روشن السعودي.