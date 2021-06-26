فوز بشق الأنفس لإيطاليا على النمسا العنيدة يورو 2020

مباراة مثيرة..

بلغ منتخب إيطاليا ربع نهائي يورو 2020 بفوز صعب على النمسا بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي مساء السبت.

وعلى الرغم من الأداء المميز والاستثنائي لمنتخب إيطاليا في دور المجموعات، إلا أن كتيبة روبيرتو مانشيني قدمت 90 دقيقة متواضعة للغاية أمام النمسا.

وكاد ماركو أرناتوفيتش أن يعاقب الطليان على مستواهم المتواضع بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 67، قبل أن تلغيه تقنية الفيديو بداعي التسلل.

الشوطان الأصليان انتهيا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي، وفيه تمكن فيدريكو كييزا من منح إيطاليا التقدم في الدقيقة 95.

وأنهى ماتيو بيسينا على آمال كتيبة المدرب الشاب فرانكو فودا في العودة، بعدما وضع ثاني الأهداف للأتزوري في آخر دقائق الشوط الإضافي الأول.

النمسا لم تيأس وحاولت العودة وبالفعل نجح البديل ساسا كالايدجيتش في إحراز هدف تقليص الفارق بالدقيقة 114 وإشعال المباراة.

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الهدف الذي أحرزه كالايدجيتش أنهى به نظافة شباك إيطاليا التي امتدت لأكثر من 1114 دقيقة.

عجزت النمسا عن العودة، وضمنت إيطاليا الوصول لربع النهائي، لتضرب موعدًا مع منتخب الدنمارك.

الجدير بالذكر أن الدنمارك فازت على ويلز في وقت سابق من مساء السبت برباعية نظيفة.