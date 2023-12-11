بعد فوز النصر على الشباب .. كريستيانو رونالدو: يسعدني الإعلان عن هذا الأمر!

رسالة كريستيانو رونالدو بعد فوز النصر على الشباب

تغنى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، بإنجازه الجديد، الذي حققه خلال فوز فريقه على الشباب، مساء يوم الإثنين.

رونالدو سجل هدفًا؛ ليقود النصر إلى الفوز على الشباب (5-2)، والتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام": "انتصار عظيم.. ويسعدني أن أعلن عن هدفي رقم 50، في عام 2023".

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وأرجع الأسطورة البرتغالية، "الفضل" في وصوله إلى هذا الرقم الكبير من الأهداف مع نادي النصر ومنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في العام الحالي، إلى مساعدة زملائه اللاعبين، ودعم أسرته والجماهير.

ورفع كريستيانو رونالدو، "راية التحدي" قبل المباريات المتبقية في العام الحالي؛ بقوله: "لا يزال هناك مجال لعدد قليل آخر"؛ في إشارة إلى زيادة رصيده من الأهداف، قبل نهاية 2023.

جدير بالذكر أن النصر، من المقرر أن يخوض 3 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، قبل نهاية العام الحالي، أمام كل من الاتفاق والاتحاد والتعاون.