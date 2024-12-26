بعد فوز السعودية باستضافة كأس خليجي 27 .. تحديد "البلد البديل" في حالة سحب البطولة من المملكة!

كواليس اجتماع الجمعية العمومية والمدينة السعودية الأقرب لاستضافة كأس الخليج..

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، عن فوز المملكة العربية السعودية، باستضافة النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس خليجي للمنتخبات، والتي تقرر إقامتها عام 2026.

من جانبه، كشف إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن كواليس اجتماع الجمعية العمومية، اليوم، قائلًا إن أبرز البنود كان تحديد المستضيف للنسخة المُقبلة عام 2026، والتي ستقام في المملكة، كما أن الاتحاد سيتغير اسمه إلى (الاتحاد الخليجي لكرة القدم).

وأضاف، عبر فضائية SSC، أنه وفق النظام الأساسي، كل اتحاد مستضيف للبطولة، له اتحاد بديل، في حال عدم استضافة الأول، وتم طرح هذا الملف، حيث أبدى الاتحاد العراقي استعداده ليكون البلد البديل.

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وتابع القاسم "في ظل دعم القيادة الرشيدة، من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وكذلك متابعة صاحب السمو الملكي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل (وزير الرياضة)، جميع الإمكانيات باتت مسخرة لاستضافة الأحداث العالمية. العُرس الخليجي دائمًا، يتم فيه تجديد العهد واللقاء بين الأشقاء، واليوم نشاهد البطولة في الكويت، كيف الزخم والحضور الجماهيري، ومثلما كانت النسخ السابقة، ونبارك لمستضيفيها بالنجاح، ومثلما نشاهد النجاح ونعيشه اليوم ونبارك للأشقاء في الاتحاد الكويتي، بإذن الله نرحب بهم جميعًا في السعودية".

ورغم عدم ذكر القاسم للمدينة التي ستستضيف بطولة كأس خليجي 27، إلا أن مراسل القناة الناقلة، قال إن البطولة ستقام في مدينة الرياض.

وطبقًا لذلك، فإن السعودية فازت بتنظيم عدد من الأحداث الكروية العالمية، خلال المرحلة المُقبلة، أبرزها نهائيات كأس العالم 2034، بمشاركة 48 منتخبًا، وكأس آسيا 2027، وكأس الخليج 2026، فيما ذكرت تقارير بأن الاتحاد الدولي (فيفا) يدرس إقامة كأس العالم للأندية 2033 في المملكة.