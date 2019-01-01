فوزي لقجع : غياب حمد الله غير مؤثر على المغرب ولدينا 600 محترف

موضوع حمد الله أخد أكبر من حجمه خلال الفترة الأخيرة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فتح فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم النار على اللاعب عبدالرزاق حمد الله المحترف بصفوف نادي النصر السعودي، والذي انسحب من قائمة منتخب بلاده قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا بأيام.

ونقلت أحدى الصحف المغربية تصريحات رئيس الاتحاد التي أكد فيها أن رحيل حمد الله لا يؤثر على أسود الأطلسي، مؤكدًا تواجد العديد من اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة.

وشدد لقجع على أن موضوع حمد الله أخد أكبر من حجمه خلال الفترة الأخيرة مشيرًا إلى أن المنتخب المغربي لا يتوقف على أي لاعب.

🎙فوزي لقجع "رئيس اتحاد الكرة المغربي" ينتقد هدّاف النصر بشراسة#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/Dq2KxEEUir — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 25, 2019

وأكمل لقجع أن تواجد حمد الله في صفوف المنتخب المغربي لا يُضيف شيئًا ولا يُنقص شيئًا للفريق، نظرًا لتواجد عناصر مميزة.

لقجع أكمل أن المغرب تمتلك 375 ألف رخصة للاعب مغربي محترف، و600 محترف بالخارج وبالتأكيد لن نتأثر بأي لاعب.

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وقرر حمد الله، هداف الدوري السعودي برصيد 34 هدفا والفائز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة، بشكل مفاجئ الخروج من تشكيلة المغرب هذا الشهر بينما ذكرت تقارير محلية وجود خلافات حادة مع بعض زملائه.