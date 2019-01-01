أتليتكو مدريد

فورلان: جواو فيليكس يمتلك مستقبلًا كبيرًا

التعليقات()
Getty Images
دييجو فورلان يتنبأ بمستقبل باهر لجواو فيليكس مع أتليتيكو مدريد

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال أسطورة الكرة الأوروجويانية ونجم نادي أتليتيكو مدريد سابقًا دييجو فورلان إن جواو فيليكس ينتظره مستقبلًا كبيرًا.

اختيارات المحررين

وكان ديربي مدريد الودي الذي فاز به أتليتيكو مدريد على ريال مدريد بسبعة أهداف لثلاثة هو بداية ظهور النجم البرتغالي الشاب مع الروخيبلانكوس.

وفي ظل الإشادة باللاعب الشاب، قال دييجو فورلان إن كل ما يقال حول جواو فيليكس الآن من كلمات مديح سيتضاعف خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: "جواو يتمتع بإمكانيات هائلة مقارنة بسنه الصغير، هو قادر على إثبات ذلك للجميع منذ موسمه الأول مع أتليتيكو مدريد"

وتابع: "مع دييجو سيميوني أيضًا سيحصل النجم الشاب على حريته، لقد حدث ذلك في الكثير من التجارب الصاعدة التي مرت على التشولو في السنوات الأخيرة"

دي لاروينتس يلتقي مسؤولي إنتر من أجل إيكاردي

يذكر أن جواو فيليكس قد بات أغلى صفقة انتقال في تاريخ أتليتيكو مدريد بعدما تعاقد معه الروخيبلانكوس قادمًا من بنفيكا مقابل 120 مليون يورو.

 

إغلاق