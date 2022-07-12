"فورزا إنتر دائمًا" .. حكيمي لا ينسى الأفاعي في احتفالات المغرب!
أظهر أشرف حكيمي ظهير أيمن منتخب المغرب وباريس سان جيرمان، حبه لناديه السابق إنتر ميلانو، خلال احتفالات اللاعبين بالتأهل التاريخي لأسود الأطلس في كأس العالم 2022 قطر.
حكيمي قاد منتخب بلاده للتأهل للمرة الأولى في تاريخهم إلى ربع نهائي المونديال بإقصاء إسبانيا من دور ال16، بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.
وخلال بث مباشر لاحتفالات اللاعبين المغاربة في الحافلة أثناء عودتهم إلى مقر المعسكر، وجه حكيمي رسالته إلى كاميرا الهاتف صارخًا: "فورزا إنتر دائما".
اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لعب لموسم وحيد في صفوف إنتر ميلانو ساهم خلاله باستعادة لقب الدوري الإيطالي إلى خزائن النيراتزوري بعد غياب 11 عام قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 مقابل حوالي 60 مليون يورو.
Forza Inter sempre #hakimi pic.twitter.com/6WpgbmnkdU— brarosmi (@brarosmi) December 7, 2022
الجدير بالذكر أن منتخب المغرب سيلاقي البرتغال يوم السبت القادم في دور ربع النهائي من كأس العالم 2022.