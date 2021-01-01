فودين ينقذ مانشستر سيتي بانتصار مقلق على بوروسيا دورتموند

الفريق الألماني لديه فرصة قوية في الإياب

نجح فريق مانشستر سيتي، في الانتصار بصعوبة على ضيفه الألماني بوروسيا دورتموند، بهدفين مقابل هدف في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بيب جوارديولا مدرب سيتي دخل اللقاء، طامحًا في الفوز، من أجل فك نحسه مع الفريق الإنجليزي على المستوى الأوروبي، تزامنًا مع النجاح المحلي.

المدرب الإسباني اعتمد على الحارس إيدرسون، ومن أمامه روبن دياش، جون ستونز، جواو كانسيلو وكايل ووكر في خط الدفاع.

وفي الوسط تواجد إلكاي جوندوان ورودري وكيفين دي بروينه، وبالهجوم الجزائري رياض محرز وبجواره فيل فودين والبرتغالي برناردو سيلفا الذي لعب كمهاجم.

الشوط الأول من اللقاء شهد سيطرة أكبر من سيتي على الكرة، لكن الخطورة جاءت متكافئة بين الفريقين، بينما فشل إرلينج هالاند ورفاقه في الوصول إلى مرمى إيدرسون بالشكل المطلوب.

الدقيقة 19 من عمر اللقاء شهدت الهدف الأول لسيتي، والذي جاء بفضل اجتهاد محرز الذي ساهم في إحياء هجمة مرتدة لفريقه ولعب تمريرة حاسمة لدي بروينه صاحب الهدف.

دورتموند فشل في الضغط بالشكل الكافي على سيتي من أجل إحراز التعادل، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

جوارديولا قرر التدخل من أجل إضافة المزيد من الفاعلية الهجومية لفريقه، حيث أشرك جابرييل جيسوس بدلًا من برناردو سيلفا من أجل تعزيز التقدم.

الاستحواذ على الكرة استمر كما هو، وازدادت خطورة وتهديد سيتي، لكن دورتموند نجح في الخروج بمفاجأة في اللحظات الأخيرة.

النجم الألماني ماركو رويس، نجح في انتزاع هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 84 من صناعة هالاند، ليمنح فريقه فرصة ذهبية لعبور دور الثمانية.

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وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو التعادل الإيجابي، تمكن فيل فودين من إحراز الهدف الثاني لسيتي في الوقت بدل الضائع من صناعة جوندوان.

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين تقام على ملعب دورتموند يوم الأربعاء 14 إبريل الجاري، حيث يحتاج خلالها دورتموند للفوز بهدف نظيف من أجل التأهل إلى نصف النهائي.