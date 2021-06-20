فودين يعد بصبغ شعر كافة نجوم إنجلترا حال الفوز باليورو!

فيل فودين نجم مانشستر سيتي يعد بتغيير لون كافة أفراد منتخب إنجلترا حال الفوز بكأس الأمم الأوروبية.

كشف النجم الإنجليزي فيل فودين عن اتفاقه مع زملائه في منتخب إنجلترا على تغيير لون رؤوسهم حال الفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فودي لصالح صحيفة "ستاندرد"، وأكد خلالها أن الفريق اتفق على ذلك بعد أن ظهر بنفسه بالشكل الجديد في بداية البطولة.

وقال فودين: "لقد أخبرت الفريق إذا ما حققنا الفوز بالبطولة أن نقوم بنفس قصة الشعر، والجميع وافق بالفعل".

وأضاف: "أتمنى أن نحقق البطولة ونقوم بذلك سويًا، وأن نجعل كل قصات الشعر موحدة، أعتقد أن رومانيا قامت بذلك من قبل، سيكون الأمر ممتعًا".

وعند سؤاله إذا ما كان يحاول تقليد بول جاسكوين الذي قام بالأمر نفسه في كأس الأمم الأوروبية 1996 نفى نجم مانشستر سيتي.

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وأردف فودين: "أريد أن أكون أمينًا، لقد قمت بذلك لأسبابي ثم وجدت الجميع يفسر الأمر على هواه، في الواقع قمت بها من أجل أجويرو".

وأكمل: "كنت أتحدث مع ستيرلينج بشأن أجويرو وكونه يملك نفس قصة الشعر، وأنني أحبها لذلك قمت بها وبعد ذلك قمت بتفتيح درجة اللون أكثر".

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي يملك أربع نقاط في المركز الثاني بمجموعته التي تتصدرها التشيك ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.