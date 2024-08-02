جيران فودين يستدعون الشرطة بسبب "حفل أطفال" أقامه في وقت متأخر!

سكان المنطقة ينفجرون في وجه النجم الإنجليزي

تعرض فيل فودين نجم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، لموقف شديد الإحراج، بعدما تم استدعاء الشرطة إلى قصره في وقت متأخر من الليل.

صاحب الـ24 سنة الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، يتمتع بعطلة صيفية مع شريكته ريبيكا كوك، بعد مشاركته مع منتخب إنجلترا في يورو 2024 ووصوله إلى المباراة النهائية.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، كشفت عن قيام جيران فودين في حي شيشاير الفاخر، بإبلاغ الشرطة عنه بسبب إقامة حفلًا للأطفال في ساعة متأخرة، واتهموا النجم الإنجليزي وشريكته بتحويل حياتهم إلى جحيم.

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وقال مصدر للصحيفة البريطانية:"لا أحد يمانع إقامة الحفلات أو تشغيل الموسيقى، ولكن هذا أمر معتاد لدى فودين".

وقام السكان بتوجيه رسالة مفتوحة إلى المجلس المحلي، للتأكيد على أن عائلة نجم مانشستر سيتي تتصرف بطريقة أنانية، ويقومون بتشغيل الموسيقى الصاخبة بصفة مستمرة، ويسمحون لكلاب الحراسة المزعجة بالنباح طوال اليوم.

ويأتي الحفل الأخير الذي أقامه فودين لأطفاله وأصدقائهم، ليكون بمثابة الشعلة التي تسببت في ظهور نيران الغضب تجاهه بشكل جماعي من مختلف سكان المنطقة التي يعيش فيها مع صديقته ريبيكيا وأطفالهما الثلاثة، حيث يسكن في قصر فاخر تبلغ قيمته 3 ملايين جنيه استرليني، ويحاول الاستمتاع بحياته على طريقته الخاصة التي لا تعجب جيرانه.