فوتبول مانجر 2020: من هم أفضل اللاعبين المتاحين مجانًا في اللعبة؟

يتواجد العديد من اللاعبين بدون أندية حاليًا، ولكن من هم أفضلهم لتضمهم مجانًا إلى فريقك في لعبة فوتبول مانجر 2020؟ هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير..

يُعد خيار التعاقد مع لاعبين مجانًا أحد أفضل الخيارات المتاحة أمامك من أجل دعم فريقك في لعبة فوتبول مانجر 2020، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بوجود عوائق مالية لتمويل الصفقات الكبرى.

بالطبع، فإن الأمر يتعلق في المقام الأول بالفريق الذي تدربه وما هي احتياجات قائمته، ولكن خيار اللاعبين بدون أندية متاح أمامك ويُسمح لك بضمهم إلى قائمتك في أي وقت وبدون مقابل مادي.

يمكن العثور على لاعبين دوليين محنكين لديهم خبرة في البطولات الكبرى سواءً محلية أو قارية، على الرغم من أن أغلبهم يكون في نهاية مسيرته، إلا أن الخبرة مطلوبة وعامل جيد للغاية.

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إذا كنت تبدأ في فوتبول مانجر 2020، فموقع جول سيسلط الضوء معك على أبرز اللاعبين المتاحين بدون نادٍ ويمكنك التعاقد معهم مجانًا في كل المراكز.

أفضل مهاجمين بدون أندية في لعبة فوتبول مانجر 2020

اللاعب *العمر المركز الجنسية ويلفريد بوني 30 مهاجم صريح ساحل العاج جيوزيبي روسي 32 مهاجم صريح إيطاليا حاتم بن عرفة 32 صانع ألعاب، جناح، مهاجم صريح فرنسا باولو هنريكي 30 صانع ألعاب، جناح، مهاجم صريح البرازيل ماركوس بيدرسين 29 مهاجم صريح النرويج جوناثان 30 مهاجم صريح البرازيل أوبافيمي مارتينز 34 مهاجم صريح نيجيريا كيريسون 30 مهاجم صريح البرازيل

يتوفر أمامك خيار ويلفيريد بوني، لاعب مانشستر سيتي السابق، وكذلك جيوزيبي روسي، لاعب مانشستر يونايتد السابق، لكن يتوقع أن تجد بعض المشاكل معهما تخص الإصابات.

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كما سيكون متوفرًا أمامك التعاقد مع حاتم بن عرفة، حيث سيجلب جودة كبيرة إلى فريقك، وهو الحال نفسه مع أوبافيمي مارتينس، ولاعب برشلونة السابق، كيريسون، صاحب المهارة الفذّة.

أفضل لاعبي منتصف الملعب بدون أندية في لعبة فوتبول مانجر 2020

اللاعب *العمر المركز الجنسية لوكاس سيلفا 26 ارتكاز البرازيل دارين فليتشر 35 ارتكاز اسكتلندا يوان جوركوف 32 منتصف الملعب فرنسا ريكاردو مونتوليفو 34 ارتكاز إيطاليا ستيفين أيرلاند 32 منتصف الملعب أيرلندا ميل جيديناك 34 ارتكاز استراليا ديلفين ندينجا 31 ارتكاز الكونغو سيكو سانوجو 30 ارتكاز ساحل العاج دييجو بويت 26 ارتكاز أوروجواي فالون بيهرامي 34 ارتكاز سويسرا جاك رودويل 28 ارتكاز إنجلترا جابرييل تورجي 29 منتصف الملعب رومانيا إمري كولاك 28 منتصف الملعب تركيا دييجو كابيل 31 منتصف الملعب إسبانيا

العديد من الخيارات متاحة في هذا المركز على وجه التحديد، فمن الممكن أن تجلب الخبير ريكاردو مونتوليفو، نجم ميلان السابق، أو دارين فليتشر صاحب الخبرة الكبيرة جدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هناك اسم آخر تمت مقارنته يومًا ما بزين الدين زيدان في بدايته، إنه يوان جوركوف، أو تعتمد على صاحب الخبرة في مختلف الدوريات، فالون بيهرامي.

أفضل مدافعين بدون أندية في فوتبول مانجر 2020

اللاعب *العمر المركز الجنسية فابيو كوينتراو 31 ظهير أيسر البرتغال إيفان سترينيتش 31 قلب دفاع/ ظهير أيسر كرواتيا إجنازيو أباتي 32 ظهير أيمن/قلب دفاع إيطاليا ألا هوتون 34 قلب دفاع اسكتلندا ماكسيميليان بيريرا 35 قلب دفاع أوروجواي مارتين أولسون 31 قلب دفاع السويد أليكسندر بوتنر 30 قلب دفاع هولندا أليكساندر بانتيتش 27 ظهير أيمن صربيا فيليب فولشايد 30 قلب دفاع ألمانيا سلوبودان راجكوفيتش 30 قلب دفاع صربيا جيمس كولينز 35 قلب دفاع ويلز جابرييل باليتا 33 قلب دفاع إيطاليا يوهان دوجورو 32 قلب دفاع سويسرا أليكسندر ميلوسوفيتش 27 قلب دفاع السويد ريتشارد كيوج 32 قلب دفاع أيرلندا سيردار تاسكي 32 قلب دفاع ألمانيا

يُعد فابيو كوينتراو هو المدافع الأعلى المتاح مجانًا في اللعبة، كما يمكنك أن تجلب بديله إيفان سترينيتش، الذي حلّ وصيفًا لكأس العالم 2018 رفقة منتخب كرواتيا.

الخبير يوهان دجورو وكذلك الدولي الإيطالي إجنازيو أباتي متاحان، بينما يوجد لاعب ذو جودة مميزة مثل سيردار تاسكي والذي يتمتع بخبرات كبيرة بين ألمانيا وروسيا.

أفضل حراس مرمى بدون أندية في فوتبول مانجر 2020

اللاعب *العمر المركز الجنسية إميليانو فيفيانو 33 حارس مرمى إيطاليا جوردان أرشير 26 حارس مرمى اسكتلندا فابيانز 31 حارس مرمى البرازيل يوهان كاراسو 31 حارس مرمى فرنسا ستيفانو سوينتينو 40 حارس مرمى إيطاليا أوجستين أوريون 38 حارس مرمى الأرجنتين

لا توجد العديد من الخيارات في مركز حراسة المرمى، ولكن أبرز المتاحين أمامك سيكون فيفيانو الإيطالي صاحب الخبرة الكبيرة، والذي كان على مقربة من الانضمام إلى إنتر هذا الموسم.