فواز القرني : لن أسمح لجوميس بالتسجيل في مرمى الاتحاد

الاتحاد يستقبل مواطنه الهلال على أرضه ووسط جماهيره

ماجد جزر

أكد فواز القرني حارس مرمى فريق الاتحاد السعودي على صعوبة مواجهة فريقه أمام نادي الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الاتحاد يستقبل مواطنه الهلال على أرضه ووسط جماهيره ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة" في مباراة الذهاب.

القرني تحدث عن مواجهة مهاجم الهلال بافتيمبي جوميس وأكد إنه سيواجه واحدًا من أخطر المهاجمين في القارة الآسيوية.

وواصل حارس مرمى العميد تصريحاته : "مهمتي هي عدم تلقي أي أهداف، وسأحافظ على نظافة شباكي من الأهداف في اللقاء سواء من جوميس أو من بقية اللاعبين".

حارس مرمى الاتحاد وصف الهلال بأفضل فرق القارة الآسيوي وقال : "الهلال يمتلك صفوة اللاعبين المحليين والأجانب، كذلك الاتحاد، بإذن الله سنكون جاهزين للمواجهة وتحقيق الانتصار رغم صعوبته".

الأهلي يتوصل إلى اتفاق لضم لاعب ساو باولو والإعلان خلال ساعات

وأنهى الفرني تصريحاته حول مدى جاهزية فريقه وقال : وأضاف "نحن كلاعبين دوما ما نلعب هذه المواجهات للاستمتاع، اليوم سنكون بصورة مختلفة، مواجهة قارية، إن شاء الله قادرون على تقديم المتعة والانتصار".