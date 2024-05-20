"فهد بن نافل سيعمل لإنجاح النصر في هذه الحالة!" .. وليد الفراج يرد على جماهير الاتحاد ولكنه يتعرض لإحراج شديد

وليد الفراج يثير الجدل..

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دافع الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن عبدالله السالم، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، الرئيس التنفيذي للشركة "غير الربحية"؛ بعد الهجوم الجماهيري العنيف عليه.

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جماهير العميد الاتحادي تطالب منذ عدة أيام، بـ"رحيل" السالم من منصبه؛ متهمة إياه بالانتماء إلى أحد الأندية المنافسة، مع تحميله مسؤولية تدمير قلعة العميد.

وعن ذلك يقول الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، في رسالته لجماهير الاتحاد: "لا تحاولون شيطنة السالم.. هو مشجع لنادي آخر؛ لكن الأولية نجاحه، لأنه مكلف من المسؤولين، لهذه المهمة".

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وأضاف الإعلامي الرياضي: "لو أصبح فهد بن نافل، الذي يعتبر أحد أنجح رؤساء نادي الهلال، رئيسًا للغريم النصر، فسيعمل على إنجاحه أيضًا؛ لأننا في زمن الخصخصة الآن".

واستشهد وليد الفراج، بصالح أبو نخاع الذي كان يتواجد معه كـ"ضيف" في البرنامج؛ قائلًا: "إنه مشجع متعصب لضمك، وكان رئيسًا له؛ لكن.. إذا تم تكليفه لرئاسة الغريم أبها، لن يتردد في تحقيق الفوز على الفريق الضمكاوي (10-0)".

أبو نخاع من ناحيته، أحرج الفراج بشدة في رده، عندما قال "أشك في ذلك"؛ ليعود الإعلامي الرياضي للتعليق؛ قائلًا: "إذًا.. أنت لا تصلح في زمن الخصخصة، لأنك عاطفي".

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