فهد بن نافل يتحدث عن ثلاثية الهلال والشتوية وموقف الآسيوية

بن نافل يوضح الأمور عقب التتويج بالثلاثية

تحدث فهد بن نافل رئيس نادي الهلال عن تحقيق الفريق الثلاثية تحت قيادته وهي دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا على حساب النصر.

الهلال يقدم موسمًا رائعًا وأداءًا رائعًا تحت قيادة فهد بن نافل والجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للزعيم.

وقال بن نافل في تصريحات لبرنامج "في المرمى" على قناة "العربية": "كأس خادم الحرمين الشريفين هي الأغلى في الثلاثية، ولحظات الفوز مميزة للغاية، وتحقيق الثلاثية شيء تاريخي وأتمنى أن تستمر السعادة التي نحن بها".

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وأضاف رئيس الهلال: "تحقيق الثلاثية ترفع سقف الطموحات للفريق في المرحلة المقبلة، وسنستمر في تقديم مستوى أفضل بالعمل والاجتهاد وإسعاد الجماهير".

وعن موقف عمر خربين، قال بن نافل: "مازالنا نضع به ثقة كبيرة، ولاعبًا في فريقنا، وفي حالة خروج لاعب من حسابات المدير الفني سنغيره في الحال بكل تأكيد".

وكشف بن نافل عن موقف النادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قائلًا: "مازال أمامنا 40 يومًا، وسوق الانتقالات في السعودية تغير كثيرًا، وبالنسبة للاعب تيشيرا إذا تم عرضه من الجهاز الفني سيتم التفاوض معه".

وتابع رئيس الهلال: "لن استفسر عن إمكانية عدم مشاركة الهلال في البطولة الآسيوية المقبلة أم لا، وجاهزين للبطولة بكل قوة، فأنا لا أتخوف من هذا الأمر".

وكان الهلال قد تم استبعاده من دوري أبطال آسيا النسخة الماضية بسبب إصابات فيروس كورونا التي منعته من لعب لقاء دور المجموعات بالبطولة.