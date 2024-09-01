"اتصال منتصف الليل غير كل شيء" .. فهد بن نافل يتحدث عن كواليس خطف متعب الحربي من النصر

كيف حدث التحول المفاجئ في صفقة ظهير الشباب؟

اعترف فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي "المؤسسة غير الربحية"، بمعاناة ناديه ماليًا وهو ما هدد صفقة الظهير الأيسر متعب الحربي بالفشل، لكنه كشف عن النقطة الفاصلة في حسم الصفقة لصالحه.

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القلعة الزرقاء أتمت اليوم الأحد، صفقة ظهير الليوث بعد صراع شرس مع النصر، ليكون ثاني صفقاتها الصيفية بعد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

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تلك الخطوة تأتي رغم تأكيد الصحفيين النصراويين أن صاحب الـ24 عامًا قام بالأمس بالتوقيع للعالمي بالفعل، لكن عدم توقيع الشباب على العقود، حال دون إتمام الصفقة.

وحول التحول المفاجئ من العالمي للزعيم، أوضح ابن نافل أن تدخل الوليد بن طلال؛ العضو الذهبي للهلال، هو النقطة الحاسمة في الصفقة.

وكتب رئيس الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "(للهلال.. ما في إلا ابشر..) كان جواب سمو الأمير الوليد بن طلال أثناء اتصالي به من باريس منتصف الليلة الماضية.. عندما كان الحوار يدور حول استقطاب اللاعب متعب الحربي كونه خيار ممتاز لمستقبل الهلال، والظروف المالية لشركة الهلال لا تسمح بالتعاقد معه.. شكرًا سموك على دعمك الدائم للهلال ولي وإدارتنا".