ماذا فعل فهد بن نافل؟

وجه الناقد الرياضي محمد أبو هداية، رسالة انتقاد لاذعة إلى فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية، على خلفية تواجده في ملعب المملكة أرينا، أثناء مباراة الهلال والرائد، في دوري روشن السعودي.

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وانتزع الهلال فوزًا شاقًا على ضيفه الرائد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث وقّع المدافع علي البليهي على هدف الفوز في الدقيقة 90+14، ليقود فريقه للانتصار في مباراة الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن، ليحافظ الأزرق على وصافة الترتيب، وفارق النقطتين عن الاتحاد المتصدر بـ36 نقطة، بعد وصول حامل اللقب إلى النقطة الـ34.

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ونشر أبو هداية مقطع فيديو لرئيس الهلال، فهد بن نافل، وهو يسير في أرض الملعب، معلقًا برسالة، عبر منصة (إكس)، قائلًا "هذا رئيس النادي الوحيد في دوري روشن اللي أشوفه ينزل الملعب ويتمشى في الممرات، ويراقب حكام الشاشة أمام مداخل الملعب .. هل الأنظمة تعمل على رؤساء الأندية الأخرى، وهذا له معاملة مختلفة؟ مجرد تساؤل".

وذكرت تقارير صحفية بأن رئيس الهلال، دخل في مشادة كلامية مع حكم المباراة، المجري تاماس بوجنار، والذي لم يرد عليه، ودخل إلى غرفته دون النظر أو الحديث مع ابن نافل.

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وكان فهد بن نافل، قد تلقى انتقادات منذ بضع شهور، بعد تداول مقطع آخر له وهو يقف عن مدخل الملعب، أمام الحكم وهو ينظر إلى تقنية الفيديو، خلال مباراة النصر والهلال، في الجولة 32 من دوري روشن السعودي، بالموسم الماضي، قبل احتساب ركلة جزاء للأزرق في الدقائق الأخيرة، والتي سجل منها أليكساندر ميتروفيتش هدف التعادل في الديربي.

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وتوقفت منافسات دوري روشن السعودي لمدة شهر، في ظل مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، والتي تستضيفها دولة الكويت، خلال الفترة بين 21 ديسمبر وحتى 3 يناير المُقبل.