فهد الهريفي يهاجم نجم الهلال: لم تعد مؤثرًا ولا مواكبًا للعصر!

نجم النصر السابق يتجه هذه المرة لانتقاد قاسٍ لأحد نجوم الهلال..

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هجوم لاذع من فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق، كما هي العادة، لكن هذه المرة ليس على أحد لاعبي ناديه، إنما على أحد نجوم الهلال..

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الحديث هنا عن سلمان الفرج؛ قائد الزعيم، المعاقب من قبل مدربه جورج جيسوس في ظل اعتراضه على المشاركة بديلًا في الدقائق الأخيرة للمباريات، ليقرر استبعاده انضباطيًا.

حول هذه الأزمة يقول الهريفي خلال تصريحاته لبرنامج "رياضة سكوب": "مشكلة الفرج مع جيسوس لا أرى أنها ذات تأثير، بل هي مشكلة متأخرة كثيرًا، الفرج ليس له أي تأثير على المجموعة، هوية الفريق تختلف، الفرج لا يواكب المرحلة التي يلعب بها الهلال، فقد أصبح فريقه يلعب بطريقة سريعة للأمام، أما التحضير المتأخر فقد انتهى، ولهذا السبب يغيب الفرج عن التشكيل الأساسي".

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وأضاف: "أنا ضد اعتراض الفرج، فالقائد يقوم بمهمته حتى من على مقاعد البدلاء، هو لاعب محترف ويتقاضى مبالغ كبيرة، عليه أن يكون قدوة لزملائه، الهلال يكمل مهمته بغياب أي لاعب بفضل هوية الفريق ودور المدرب مع الفريق انضباطيًا وفنيًا، فقد أحدث التوازن بقوة شخصية المدرب".

يذكر أن صاحب الـ34 عامًا شارك مع الهلال الموسم الجاري في 12 مباراة فقط في مختلف البطولات، صنع خلالها هدفين، في ظل ملاحقة الإصابات له.

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