فهد الهريفي يكشف حقيقة انضمامه لمنتخب السعودية بالواسطة!

كشف فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، عن حقيقة ما تردد عن انضمامه للمنتخب السعودي في كأس العالم 1994 عن طريق الواسطة.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
وانتشرت بعض الأخبار قبل منافسات كأس العالم 1994، التي تؤكد على أن فهد الهريفي انضم للمنتخب السعودي، عن طريق الواسطة، على الرغم من تألقه في تلك الفترة.
وأوضح الهريفي عبر برنامج "ذات": "الجميع أخذ أن هناك واسطة في ضمي للمنتخب السعودي في كأس العالم 1994، رغم استحقاقي التواجد، لإنني كنت متألقًا والجميع كان يقول إنني نجم الموسم، وليس ذنبي عدم إشراك نجم كبير مثل يوسف الثنيان".
وأضاف: "المدرب الأرجنتيني خورخي سولاري حاول ضمي أكثر من مرة، ولكن رفضًا الأمير فيصل بن فهد (رحمه الله)، والذي كان يُشرف على المنتخب وقتها الملك فهد (رحمه الله)".
واختتم الهريفي تصريحاته قائلًا: "تصريح ماجد عبد الله كان وسيطًا أو طرحًا أحد الحلول، حتى يفك عناد الأمير فيصل بن فهد، لأن كان هناك تواصل بين ماجد والمك فهد، وليس موضوع وساطة".
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- الصفارة .. أين يختار كريستيانو رونالدو، محمد نور وغيرهم الدقائق الـ3 للعودة بالزمن
- ريال مدريد وفياريال | خمر الكلاسيكو أسكر الملكي والانتقام جاء من مدرب برشلونة السابق!
- إلى جماهير باريس .. ستبكون على يوم رحيل ميسي، وماذا منحكم مبابي ضد نيس؟!
- الأرقام القياسية لا تعرف غيره .. هالاند الأكروباتي على بعد خطوة من معادلة صلاح!
- جول إنسايدر | ملايين مبابي وتراجع ميسي ورونالدو .. أرباح النجوم الخيالية من الأحذية!