بسبب ثنائي الهلال .. فهد الهريفي يسخر من اختيارات رينارد ويطالب بإبعاد هؤلاء عن المنتخب السعودي!

ماذا قال فهد الهريفي؟

وجه فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر، رسالة انتقاد إلى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، بسبب اختياراته حول قائمة الأخضر في مباراة أستراليا وإندونيسيا، في تصفيات كأس العالم 2026.

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المنتخب السعودي كتب "أسوأ سيناريو" لعودة الثعلب الفرنسي هيرفي رينارد، بتعادله السلبي مع أستراليا، ثم الخسارة أمام إندونيسيا (0-2)، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، ما تسبب في تراجع الأخضر إلى المركز الرابع في جدول المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط.

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واستشهد الهريفي بتألق لاعبين في دوري روشن السعودي، لانتقاد اختيارات رينارد، وهما صالح العمري، جناح الرائد المُعار من صفوف الاتحاد، الذي سجل هدفًا رائعًا، اليوم، في شباك العروبة، وكذلك تركي العمار، الذي لعب دورًا في فوز القادسية على النصر (2-1)، في مباراة الجولة الحادية عشرة.

ونشر الهريفي رسالة، عبر منصة (إكس)، قال فيها "صالح العمري الهداف والمتألق، وتركي العمار يتألق مع القادسية في الكثير من المباريات، رغم كثرة النجوم، إلا أنه يلفت الأنظار، وينك منهم يا هيرفي، ولا يا محمد أمين من لاعبي الأطراف! كل هذا وتوك راجع بعد انقطاع وتستدعي م القحطاني وتلعب الحمدان جناح يسار! أبعدوا الصادق ومحمد حيدر إني ناصح أمين".

واستعان رينارد بجهود ثنائي الهلال محمد القحطاني وعبد الله الحمدان، في قائمة الأخضر لرحلة نوفمبر، حيث شارك القحطاني أساسيًا في مباراة إندونيسيا، كما شارك الحمدان في المباراتين، وقدم أداءً طيبة في مواجهة أستراليا.

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ورفع صالح العمري رصيده إلى 3 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة، خلال 11 مباراة في دوري روشن، فيما لعب العمار 9 مباريات، سجل خلالها هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة.