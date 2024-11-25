رغم وصفه بـ"بيكنباور الهلال" .. فهد الهريفي يطالب بإبعاد البليهي ولاعب النصر عن منتخب السعودية

فهد الهريفي يرشح عدة أسماء للمنتخب السعودي في كأس خليجي 26..

وجه فهد الهريفي، نجم النصر السابق، رسالة بضرورة الاستغناء عن بعض الأسماء في المنتخب السعودي، خلال بطولة كأس الخليج المُقبلة، مثل علي البليهي، مدافع الهلال.

وقال الهريفي، عبر برنامج "رياضة سكوب"، "علي البليهي لا يملك وظائف مركز، أشعر بأن اللاعب يملك ثقة زائدة، وثقافة فوز ومجموعة قوية في الهلال، وفريق يبدأ المباراة بـ(2-0)، ولديه ثقة فيمن يحمل الكرة، فصار مثل بيكنباور في الهلال، ولكن ينفضح مستواه في المنتخب، عندما لا تكون تلك المجموعة موجودة، فلا يستطيع المساندة أو تعويض الإخفاقات".

وأضاف الهريفي، أنه لا مانع من الإبقاء على العناصر المهمة في المنتخب السعودي، ولكن ينبغي تجربة عناصر جديدة، ويجب التوقف عن الاستعانة بـ(لاعبين مُحطمين) نالوا فرصتهم في السابق.

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ورشح الهريفي الاستعانة بسعود عبد الحميد وسلطان الغنام وياسر الشهراني ومتعب الحربي في كأس الخليج، وكذلك تجربة أسماء مثل محمد أبو الشامات وتركي العمار وعبد الله السالم، فيما طالب الهريفي بالاستغناء عن ثنائي الهلال محمد كنو وعلي البليهي، وكذلك لاعب وسط النصر عبد الله الخيبري، وبعض اللاعبين الآخرين.

وواجه البليهي انتقادات لاذعة من قِبل جماهير الهلال، خلال الساعات الماضية، بسبب ارتكاب أخطاء تسببت في فوز الخليج، بنتيجة (3-2)، في مباراة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، لتتوقف سلسلة اللا هزيمة للهلال بعد 550 يوم.

وحقق المنتخب السعودي، نتائج متذبذبة خلال الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث حقق فوزًا وحيدًا بين 6 جولات، وشهد إقالة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، وتعيين الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة الأخضر، إلا أن المنتخب استهل مشواره مع رينارد بالتعادل مع أستراليا سلبيًا، والخسارة أمام إندونيسيا (0-2)، ليحتل المركز الرابع في المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن تستضيف دولة الكويت، النسخة 26 من بطولة كأس الخليج العربي، خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2024 و3 يناير 2025، حيث أسفرت قرعة (خليجي 26)، عن مشاركة المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، أمام منتخبات العراق، حامل اللقب، واليمن والبحرين.