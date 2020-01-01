فهد المولد يحصل على فرصة إضافية لعودة قوية مع الاتحاد

شارك نجم الاتحاد الدولي فهد المولد في تدريبات الفريق الأسبوع الماضي

ساهم تعليق المنافسات والأنشطة الرياضية بالمملكة العربية السعودية في إتاحة الفرصة للاعب فهد المولد للمشاركة مع فريقه مع انتهاء فترة الإيقاف المفروض على اللاعب في عدد أكبر من المباريات.

وكان من المقرر في وقت سابق أن يعود لقائمة فريقه بدءاً من مواجهات الجولة التاسعة والعشرين للدوري أمام النصر.

وشارك نجم الاتحاد الدولي فهد المولد في تدريبات الفريق الأسبوع الماضي للمرة الأولى بشكل رسمي بعد غياب لفترة طويلة.

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وجدير بالذكر أن فهد المولد تعرض للإيقاف لمدة عام، من جانب لجنة الرقابة على المنشطات السعودية، لتعاطيه مادة محظورة، خلال مواجهة النصر في الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان، الموسم المنصرم.

وكان المقرر، عودة المولد إلى المستطيل الأخضر في 9 مايو القادم، ويحق له المشاركة في أخر جولتين من دوري المحترفين أمام كل من: "النصر (11-12 مايو) - العدالة (30 مايو)".

في سياق منفصل، واصل الثنائي فواز القرني والمغربي كريم الأحمدي برنامجهما العلاجي والتأهيلي، وينتظر أن يكونا جاهزين للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية مع انطلاقتها.