بعد شائعة وفاته .. "مسؤول" الشباب يقطع الجدل برد رسمي حول حادثة فهد المولد

المولد لا يزال على قيد الحياة..

وجه تركي الغامدي، المتحدث الرسمي بنادي الشباب، رسالة جديدة، تتعلق بنجم الفريق، فهد المولد، الذي تعرض لحادث في إمارة دبي، إثر سقوطه من شرفة منزله، من الطابق الثاني.

ووقعت حادثة فهد المولد صباح الخميس، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، فيما أشارت آخر التقارير إلى تعرض اللاعب لكسور متفرقة في الجمجمة والجسم، إثر سقوطه على شيء إسمنتي، فيما يلقى اللاعب متابعة من قِبل وزارة الرياضة والسفارة السعودية، وإدارة نادي الشباب.

وتداول متابعون شائعة وفاة فهد المولد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لينفي الغامدي تلك التقارير برسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "دعواتكم لفهد المولد بالشفاء العاجل والسلامة، وأرجو من الجميع تحري الدقة عند نقل وتداول الأخبار، وأخذها من المصادر الرسمية".

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وتواجد المولد في مدينة دبي، بعد فراغه من المشاركة مع منتخب السعودية في مواجهة الصين، والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة (2-1)، على ملعب داليان، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

يذكر أن الشباب قد كشف عن توجه محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة النادي، إلى إمارة دبي، من أجل الوقوف على الحالة الصحية للاعب، كما سافرت أسرته من أجل البقاء بجانبه.