لم يتمالك نفسه .. طبيب المنتخب السعودي السابق يتأثر بعد سؤاله عن حالة فهد المولد!

شاهد كيف علق طبيب الأخضر السابق على حالة فهد المولد

تأثر صالح الحارثي طبيب المنتخب السعودي السابق بشكل كبير، بعد سؤاله حول حالة النجم فهد المولد، مهاجم الأخضر ونادي الشباب.

ويمر فهد المولد بحالة صحية حرجة، بعد سقوطه من شرفة منزله في دبي، حيث يتواجد في العناية المركزة بمدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض.

وخلال تواجده في بودكاست "الأول" وجه له مقدم البرنامج سؤالًا حول حالة المولد إن كان راجعها بنفسه، ليرد قائلًا: "فهد الله يشفيه، هو في رحمة الله".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتأثر الحارثي بشكل كبير، وكاد أن يدخل في نوبة بكاء، بعد أن تذكر حالة فهد المولد غير المستقرة، ولكنه تمالك نفسه بصعوبة.

ورد مقدم البرنامج قائلًا: "نسأل الله الشفاء له ولبقية اللاعبين"، ليُنهي الحديث حول حالة نجم المنتخب السعودي الذي يمر بحالة صحية غير مستقرة تمامًا.