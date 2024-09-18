"كفى متاجرة به" .. الكشف عن السبب الحقيقي وراء سفر فهد المولد إلى دبي

تعرف على سبب سفر المولد إلى دبي

انتقد الإعلامي طارق النوفل كل من تاجر بقضية فهد المولد، نجم الشباب والمنتخب السعودي، وذلك بعد حادث سقوطه من شرفة منزله في دبي.

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ويرقد المولد حاليًا في العناية المركزة بإحدى مستشفيات دبي، حيث يؤكد الفريق الطبي المعالج له أنه في حالة حرجة خلال الوقت الحالي.

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وقال النوفل خلال تصريحات عبر بودكاست “الأول”: "نسأل الله أن يشفي فهد المولد ويرده لأهله، وأشكر الوسط الرياضي على هذه الالتفاتة العظيمة".

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وأضاف: "فهد المولد في حاجة إلى الدعاء وليس المتاجرة بقضيته، ومن يتحدث عن اللاعب يجب أن يبتعد عن هذا الأمر، فاللاعب لا يحتاج سوى الدعاء".

واختتم طارق النوفل تصريحاته قائلًا: "فهد المولد ذهب إلى دبي لأنه يمتلك أملاكًا وتجارة هناك، وكان هناك عقار يبيعه ويتطلب وجوده هناك".