"كسور متفرقة في الجمجمة" .. تفاصيل جديدة في حادثة فهد المولد المروعة!

آخر تطورات حادثة فهد المولد في دبي..

لا تزال واقعة سقوط نجم الشباب والمنتخب السعودي، فهد المولد، من شرفة منزله، تثير الكثير من التساؤلات، في ظل استمرار وجود اللاعب في العناية الفائقة بأحد مستشفيات دبي، لتلقي العلاج.

ووقعت الحادثة للاعب الشباب، صباح الخميس، إثر سقوطه من منزله الخاص بمدينة دبي، فيما أشارت تقارير إلى أن أحد عمال النظافة شاهد اللاعب بعد سقوطه، وقام فورًا بإبلاغ الجهات العليا، ليتم نقله إلى المستشفى، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بمتابعة مباشرة من سمو وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم، والسفارة السعودية في أبوظبي، والقنصلية العامة في دبي وإدارة النادي.

وأوضح مراسل قناة الإخبارية السعودية، عبد اللطيف بخوش، أن فهد المولد سقط من شرفة منزله، ووقع على شيء إسمنتي، ليتعرض لعدة كسور متفرقة في الجمجمة والجسم، فيما لا يزال اللاعب في العناية الفائقة.

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وتواجد فهد المولد في مدينة دبي، عقب فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي من مواجهة الصين، التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة الثانية من الدور الثالث، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكانت آخر التطورات حول واقعة المولد، بأن أصدقاءه كانوا برفقته في منزله بدبي، قبل مغادرتهم في السادسة صباحًا، فيما تم استدعائهم من أجل الحصول على تفاصيل جديدة بشأن تلك الليلة التي سبقت الواقعة.

وأعلن نادي الشباب عن وصول محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة النادي، إلى إمارة دبي، من أجل الوقوف على الحالة الصحية للاعب.