"دعواتكم له" .. تطورات الحالة الجديدة لفهد المولد تقلق الجماهير بعد العارض الصحي!

نجم الشباب في أحد مستشفيات دبي..

طالب الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، الجماهير بالدعاء للاعب فهد المولد، نجم فريق الكرة بنادي الشباب، بعد الكشف عن التطورات الصحية للاعب الذي يعاني من عارض صحي.

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وأفاد المركز الإعلامي بنادي الشباب، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، بأن اللاعب الدولي فهد المولد، تعرض إلى عارض صحي استدعى نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة دبي الإماراتية.

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وفي هذا السياق، أوضحت صحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة)، أن حالة اللاعب مستقرة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، فيما ذكرت تقارير اخرى بأن المولد تعرض لحادث مروري أسفر عن نقله إلى المستشفى.

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في المقابل، أقلق العصيمي الجماهير السعودية، بشأن الحالة الصحية للاعب فهد المولد، قائلًا "الكابتن يمر بحالة حرجة جدًا، ونسأل الله أن يشفيه ويعافيه، ويرده لأهله وبلده وهو في أتم صحة، إدارة الشباب مشكورة بادرت في عمل اللازم، والوقوف على حالة اللاعب ومتابعته عن قرب، دعواتكم له".

وفي هذا السياق، نشر المركز الإعلامي بنادي الشباب، عبر منصة (إكس)، دعاءً للمولد، قائلًا "اللهم أنت الشافي المعافي، اشفِ فهد المولد شفاءً لا يغادر سقمًا".

وتواجد جناح الشباب صاحب الـ29 عامًا، في دبي لقضاء فترة راحة، إثر فراغه من التواجد في معسكر منتخب السعودية الأخير، حيث خاض الأخضر مباراتين أمام إندونيسيا والصين، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.