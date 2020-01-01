الاتحاد يكتفي بالتعادل مع النصر ويؤجل حسم بقائه للجولة الأخيرة

مباراة جميلة بين الطرفين

فشل نادي الاتحاد في الخروج بأكثر من نقطة التعادل 1-1 مع ضيفه النصر ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، ليؤجل بذلك حسم بقائه في الدوري للجولة الأخيرة التي سيلعب خلالها أمام العدالة.

الشوط الأول من اللقاء جاء ممتعًا ومثيرًا للغاية، إذ سيطر الأداء الهجومي على الفريقين وقد أهدرا عدة فرص ممتازة للتسجيل نتيجة التسرع أحيانًا وتألق حارسي المرمى براد جونز ومارسيلو جروهي أحيانًا كثيرة أخرى.

النصر افتتح التسجيل سريعًا برأسية ممتازة من عبد الرزاق حمدالله عند الدقيقة الثالثة مستغلًا تمريرة سلطان الغنام العرضية الممتازة، ولم يتأخر هدف التعادل سوى حتى الدقيقة العاشرة حين أجرزه ويلفريد بوني من ركلة جزاء احتسبت بواسطة تقنية الفيديو ضد بيتروس لاعب وسط الفريق العاصمي.

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | حمدالله وأسرع اللاعبين وصولًا لـ50 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين

النصر كان الطرف الأفضل والمبادر بالهجوم خلال الشوط الثاني، فيما تراجع الاتحاد كثيرًا لمناطقه الخلفية وحاول المباغتة بالهجمات المرتدة السريعة، وقد سنحت للفريقين عدة فرص جيدة لكن بعدد أكبر لصالح الفريق القادم من الرياض، إلا أن الرعونة والتسرع ومواصلة حارسي المرمى تألقهم اللافت حال دون تغيير النتيجة عما انتهت عليه في الشوط الأول.