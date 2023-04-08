فهد المفرج يُبرئ ساحة الحكم ماجد الشمراني من "لقطة" ميشايل

لقطة أثارت جدلًا لم يتوقف في مباراة الهلال والشباب

shahid

برأ فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم في الهلال ساحة الحكم السعودي ماجد الشمراني من عدم احتساب ركلة جزاء لميشايل خلال مواجهة الشباب مساء أمس ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

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الهلال خسر أمام الشباب في استاد الملز مساء أمس 3-0 بعد لقاء شهد جدلًا تحكيميًا كبيرًا، خاصة حول عدم احتساب ركلة جزاء لميشايل حين كانت النتيجة تُشير لتقدم الليوث بهدف واحد فقط، وقد حمل المفرج حكام الـVAR مسؤولية تلك اللقطة.

إذ قال عقب اللقاء "الجميع شاهد ما حدث في المباراة ولا نحتاج لإيضاح ما رأيناه جميعًا، لدي نقطتان فقط .. الأولى هي ركلة الجزاء لصالح ميشايل والتي كانت واضحة تمامًا، سألت الحكم فأخبرني أن حكام الـVAR لم يستدعوه لمراجعة اللقطة".

أضاف حول وجود لمسة يد ضد لاعب الشباب قبل إحراز الهدف الثاني "نفس السيناريو تكرر في الهدف الثاني، كان هناك لمسة يد قبل احتساب الخطأ لصالح الشباب، وقد أكد لي سعود كريري ومساعد المدرب أن الحكم الرابع أخبرهم أنه شاهد اللقطة وأخبر الحكم لكن الأخير لم يستمع له".

تابع المفرج في تصريحاته التي نقلها برنامج "أكشن مع وليد" "لا نشكك في الحكم لكن هناك علامات استفهام كبيرة على أدائه اليوم أو ربما الخطأ من حكام تقنية الفيديو بعدم استدعائه لمراجعة اللقطات. الأمر أزعجنا جدًا ولا نراه إلا أنه يهدف لإبعاد الهلال عن المنافسة، أو ربما هو عقاب للفريق لطلبه حكامًا أجانب للمباريات على ملعبه".

وأتم قائلًا حول روزنامة مباريات الهلال "الهلال متضرر من الجدولة، حتى لو فزنا اليوم فالأمر لا يختلف، لماذا ألعاب 4 مباريات خلال 10 أيام؟ لا تقولوا لي تلك ضريبة المنافسة على كل البطولات، بالعكس .. يجب أن تُساعد الفريق الذي يُمثلك ويُشرفك ويُثبت وجودك في المحافل العالمية".

يُشار إلى أن الخسارة جمدت رصيد الهلال عند 45 نقطة ليعود للمركز الرابع بفارق 8 نقاط عن الاتحاد في الصدارة.

يُشار إلى أن ميشايل طالب أمس بعقاب الحكم السعودي، وذلك ضمن تصريحاته الغاضبة بعد اللقاء.

Shahid