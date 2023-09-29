فهد المفرج يبرئ نفسه من أزمة جيسوس .. ويكشف عن مفاجآت داخل الهلال!

فهد المفرج يدافع عن نفسه أمام الجماهير الهلالية

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دافع فهد المفرج، المدير التفيذي لكرة القدم بنادي الهلال، عن نفسه؛ بعد الهجوم العنيف الذي يتعرض له، بسبب المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

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الجماهير الهلالية تهاجم المفرج؛ بحجة إصراره على التعاقد مع جيسوس، ورفضه إقالته من منصبه، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، رغم تراجع المستوى.

وعن ذلك يقول المفرج، في تصريحات إعلامية: "أنا مثل جماهير الزعيم الهلالي، غير راضٍ على أداء الفريق الأول - حتى الآن -".

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لكن على الرغم من ذلك.. رفض المدير التنفيذي، تحميل جيسوس وحده، مسؤولية سوء الأداء، لافتًا إلى أن هناك أسبابٍ أخرى؛ مثل عدم التجانس بين اللاعبين، خاصة أن الفريق تجدد بشكل كبير، في الموسم الحالي.

ونفى فهد المفرج، مسؤوليته عن التعاقد مع جورج جيسوس؛ قائلًا: "أنا لست صاحب الكلمة الأولى في الهلال.. أعمل ضمن منظومة كاملة".

وشدد المفرج، على أن من يدافع عن المدير الفني البرتغالي؛ هو فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال؛ وهو ما ظهر من خلال رسالته الأخيرة على منصة "إكس".

وفتح كل الاحتمالات أمام مستقبل جيسوس مع الفريق الأزرق، بتأكيده على أنه لا يوجد أي مدرب في العالم، ضامن البقاء؛ حيث أن النتائج هي من تتحكم في ذلك.

وطالب المفرج في نهاية تصريحاته، جماهير نادي الهلال بـ"الهدوء"، خاصة أن الزعيم؛ هو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة في مسابقة الدوري.

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