ماذا حدث في ليلة هبوط الفيصلي للدرجة الأولى؟

بينما كان الفيصلي بحاجة إلى نقطة وحيدة للبقاء في دوري المحترفين السعودي، قضى الهلال على آمال "عنابي سدير" بالفوز عليه بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة الأخيرة من المسابقة، في موسم 2021-2022، ليهبط رسميًا إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

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وساهمت تلك الخسارة في قبوع الفيصلي بالمركز الرابع عشر في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 33 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن الباطن، الذي ضمن البقاء في ذلك الموسم، فيما رافق الفيصلي، فريقي الأهلي والحزم، وقتها، إلى الدرجة الأولى، ولم يتمكن من العودة إلى دوري المحترفين حتى الآن.

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وقال فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي السابق، عبر بودكاست "ممر"، "كانت مباراة صعبة، في آخر نصف ساعة، كان الفيصلي يهاجم والهلال يدافع، أضعنا عدة فرص، وفي لقطة محمد الجحفلي (إشارة إلى خطأ لمسة يد)، توجه الحكم إلى تقنية الفار، أطلّ برأسه في ثوانٍ، عددت وراءه "1..2..3"، وما لحقت عينه ترمش، وأتوقع جميع المحللين إننا كنا نستحق ركلة جزاء، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وهذا قرار حكم في النهاية".

وبعد موسم 2020-21، الذي شهد إنجازًا تاريخيًا للفيصلي، بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى في تاريخه، جاء العنابي في الموسم التالي، بمستويات متراجعة للغاية، فيما خسر فرصة البقاء بثنائية الهلال التي جاءت عن طريق أوديون إيجالو، في لقاء شهد طرد اللاعب حسين سالم في الدقيقة 90+10.

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واستفاد الهلال من فوزه على الفيصلي، في حسم التتويج رسميًا بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تزعم الصدارة برصيد 67 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف.