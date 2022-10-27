فهد الزبيدي وعبد الله رديف .. حاسبوا النصر قبل أن تنصبوا المشانق لرينارد!

اتفق تمامًا مع من يقول "الجمهور دائمًا على حق"، لكن هذه المرة سأخرج استثناءً عن هذه المبدأ..

الجمهور لا يكل ولا يمل، يظل يسعى وراء قضيته، إلى أن يجد جديد، وحقيقةً أنا مع مقولة "الجمهور دائمًا على حق"، لكن هذه المرة سأعارض هذه المقولة، فقد زاد الأمر عن حده ولم يعد للمنطق وجود في الأحاديث المتداولة..

فرغم مرور أسبوعين تقريبًا على إعلان الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، لقائمة الأخضر التي تشارك في المعسكر الحالي بأبو ظبي، ضمن المرحلة الأخيرة للإعداد لكأس العالم قطر 2022 إلا أن الجدل والغضب حولها لا يزال مستمرًا.

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طوال الفترة الماضية الأسماء المختلف حولها معروفة، الحديث إما عن عبد الله المعيوف أو عبد الرحمن غريب أو سميحان النابت، هذا الثلاثي بالتحديد الذي أغضب غيابهم الإعلاميين والجماهير.

لكن خلال اليومين الماضيين، التفت الجمهور لاسم جديد ألا وهو فهد الزبيدي، وأصبحت التساؤلات تدور "أين الزبيدي من حسابات رينارد؟!".

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إذا كنت لا تعرف من هو الزبيدي، فدعني أعرفك عليه، هو مهاجم النصر، هداف الموسم الماضي من الدوري السعودي الممتاز تحت 19 عامًا برصيد 22 هدفًا (دون ضربات جزائية)، متفوقًا بفارق هدفين عن أقرب منافسيه.

ذكر الزبيدي جاء بعدما التفت الجمهور النصراوي لاستدعاء عبد الله رديف لمعسكر أبو ظبي، رغم أنه سجل 14 هدفًا (منهم ضربتين جزائيتين)، في دوري تحت 19 عامًا، ويأتي في المركز الثامن في قائمة هدافي الموسم الماضي.

نعم! يبدو الجمهور النصراوي محقًا في تساؤلاته حول سبب استدعاء رديف واستبعاد الزبيدي، خاصةً وأن الأخضر يعاني من أزمة في مركز المهاجم الصريح قبل المونديال، في ظل اعتماد الأندية بشكل كبير على المهاجمين الأجانب، وبقاء المحليين سجناء على مقاعد البدلاء.

لكن الجمهور محق بشكل ظاهري فقط، محق إذا كنت ستقارن بعدد الأهداف التي سجلها كل من اللاعبين، لكن حقيقة الأمر، هناك عدة تساؤلات يجب أن تُطرح على طاولة النصراويين قبل فتح النار على رينارد..

بدايةً لنعود بالذاكرة إلى يونيو 2022، حيث كأس آسيا تحت 23 عامًا، وقتها قام المدير الفني لشباب الأخضر سعد الشهري "النصراوي"، باستدعاء رديف، وغاب الزبيدي أيضًا.

وقتها انهالت الإشادات على رديف، حتى وصفه حسن الراهب؛ لاعب النصر الأسبق، بـ"مبابي الكرة السعودية"، أسوة بالنجم الفرنسي كيليان مبابي؛ لاعب باريس سان جيرمان.

إذًا إذا كان رينارد منحازًا للهلال كما يتهمه النصراويين، فماذا عن سعد الشهري "النصراوي"؟!

دعك من الشهري، لنذهب للنصر ذاته، أين فهد الزبيدي من الفريق الأول للنصر؟، لا وجود له، رغم أن العالمي يعاني في الموسم الجاري من مشكلة هجومية كبيرة، ويبحث عن مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي المقبل، لكن لم يلتفت أحد لهداف الموسم الماضي.

في المقابل، ظهر رديف مع الفريق الأول للهلال في بعض مباريات الموسم الماضي، وتمت إعارته في الموسم الحالي للتعاون، كي يكتسب بعض الخبرات ويعود لمواصلة المشوار مع الفريق الأول.

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ربما رقميًا يتفوق الزبيدي على رديف في دوري تحت 19 عامًا، لكن لم ينصفه ناديه ويمنحه حقه بالبحث عن فرص أكبر له للظهور أمام أعين رينارد أو غيره، فربما جمهور النصر نفسه لا يعلم شيئًا عنه، إذًا فلتحاسبوا النصر قبل أن تنصبوا المشانق لرينارد!

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