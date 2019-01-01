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فهد الأنصاري يدخل ضمن اهتمامات الأهلي

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فهد الأنصاري
الأنصاري سبق أن احترف في نادي الاتحاد ومن ثم مع نادي الفيصلي في الموسم الماضي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية سعودية دخول اللاعب الدولي الكويتي فهد الأنصاري ضمن خيارات النادي الأهلي من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

التقارير أشارت إلى أن اللاعب حاليًا ضمن خيارات إدارة الراقي التي تستهدف دعم الفريق بالعديد من الصفقات في الصيف الجاري للمنافسة بقوة الموسم المُقبل.

الأنصاري لعب خلال الموسم المنٌقضي بقميص نادي الفيصلي على سبيل الإعارة قادمًا من نادي القادسية الكويتي.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن المدير الفني التشيلي لويس سييرا مدرب نادي الاتحاد قد طالب بعودة اللاعب إلى الفريق الموسم المقبل، بعدما لعب للعميد لمدة موسمين من قبل تحت قيادة نفس المدرب.

اختيارات المحررين

ومن المنتظر أن يتواصل أعضاء شرف في النادي مع اللاعب ووكيل أعماله خلال الأيام المقبلة، لبحث إمكانية التعاقد معه.

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يذكر أن الأنصاري سبق أن احترف في نادي الاتحاد ومن ثم مع نادي الفيصلي في الموسم الماضي.

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